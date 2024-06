Boston Celtics se consagran campeones de la NBA

Los Boston Celtics se coronaron campeones de la NBA este lunes, al vencer a los Dallas Mavericks por 106-88 y cerrar la serie final con un contundente 4-1. Este triunfo les otorgó su anillo número 18, convirtiéndolos en el equipo con más títulos en la historia de la NBA, superando a sus eternos rivales, Los Angeles Lakers, que cuentan con 17 campeonatos.

El último título de los Celtics había sido en 2008, cuando el trío formado por Paul Pierce, Kevin Garnett y Ray Allen alcanzó el anillo número 17 al derrotar precisamente a los Lakers. Dieciséis años después, la histórica franquicia que cuenta con leyendas como Bill Russell, Larry Bird y el entrenador Red Auerbach, ha añadido un nuevo capítulo a su gloriosa historia.

El equipo actual, liderado por Jayson Tatum y Jaylen Brown, ha demostrado ser un dominante en la liga desde el principio hasta el final de la temporada. Con Joe Mazzulla al mando, los Celtics finalizaron primeros en la Conferencia Este con el mejor balance de la NBA (64-18), y continuaron su dominio aplastando a todos sus rivales en los playoffs.

Este campeonato también significó la ansiada redención para Tatum y Brown, quienes habían llegado cinco veces a la final de la Conferencia Este y una vez a las Finales, sin lograr el título. Particularmente dolorosa fue la derrota ante los Golden State Warriors en 2022. Con esta victoria, ambos jugadores han acallado las críticas que cuestionaban su capacidad para brillar en los momentos más importantes.

El quinteto de los Celtics, compuesto por Tatum, Brown, Kristaps Porzingis, Jrue Holiday y Derrick White, se ha destacado por su increíble rendimiento a lo largo de la temporada. Porzingis y Holiday fueron fichajes clave que fortalecieron al equipo, y White demostró ser un jugador versátil y esencial en momentos críticos.

Desde el banquillo, Al Horford, a sus 38 años y con 17 temporadas en la NBA, jugó un papel crucial en este éxito. El veterano dominicano finalmente logró alcanzar la cima de la NBA, contribuyendo significativamente en esta campaña.

En el partido decisivo, Tatum estuvo cerca de lograr un triple-doble, registrando 31 puntos, 8 rebotes y 11 asistencias en su mejor actuación de las Finales. Brown anotó 21 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias, mientras que Holiday aportó 15 puntos y 11 rebotes. White añadió 14 puntos y 8 rebotes, y Horford logró 9 puntos y 9 rebotes. La defensa y el rebote de equipo fueron factores determinantes, limitando a los Mavericks a un 29.7% en triples.

Por su parte, los Dallas Mavericks terminaron su fantástica temporada con un sabor amargo. Luka Doncic, quien fue un pilar del equipo, finalizó con 28 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias en el último partido. Sin embargo, Kyrie Irving no logró mantener su nivel, anotando solo 15 puntos y 9 asistencias. Los Mavericks no pudieron contrarrestar el dominio de los Celtics a lo largo de la serie.

