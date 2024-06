“No llegamos a ningún acuerdo”, asegura dirigente de veteranos militares

Los dirigentes de los veteranos militares que desarrollan una serie de protestas y bloqueos este miércoles 26 de junio sostuvieron una reunión con autoridades del Gobierno de Guatemala, incluido el presidente Bernardo Arévalo. El encuentro se llevó a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura y concluyó sin acuerdos.

Eladio Flores, líder de los exintegrantes del Ejército, fue quien brindó la información tras salir de la referida sede, en cuyos alrededores permanecían otros manifestantes a la espera de respuestas con respecto al seguimiento que se les daría a sus peticiones.

Los ciudadanos exigen el cumplimiento del decreto 51-2022, Ley Temporal de Desarrollo Integral, que otorga Q36 mil a los excombatientes del conflicto armado interno a cambio de brindar servicios ambientales. Las entregas están programadas para hacerse de manera mensual por un monto de Q1 mil; sin embargo, existe retraso en el pago de al menos tres cuotas.

El Ejecutivo ha dado a conocer que cuenta con los fondos para cumplir con este beneficio económico, pero es necesario crear el espacio presupuestario, lo cual se daría si el Congreso de la República aprueba la ampliación presupuestaria que solicitó este organismo.

Y, según Flores, esto fue lo que se les comunicó en el acercamiento. “Dijeron que no podían pagar porque no tenían el techo presupuestario para hacerlo y eso es lo que tengo que comunicarles. Vamos a seguir después con otras situaciones administrativas posteriores”, expuso ante sus compañeros.

“Ellos dicen que van a hacer un pago y no sé qué, pero es una situación de trámite que tienen que hacer. Nosotros no llegamos a negociar nada, fuimos a pedir los tres pagos y dijo el señor presidente que no era posible. Entonces, nosotros fuimos a hacer nuestro trabajo, lo que nos corresponde como líderes, y no llegamos a ningún tipo de acuerdo”, añadió.