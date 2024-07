Futbolista brasileño se convierte en pastor y funda su propia iglesia

Roberto Firmino, el talentoso futbolista brasileño conocido por su destacada trayectoria en el Liverpool y su actual desempeño en el Al-Ahli de Arabia Saudita, ha tomado un rumbo inesperado en su vida. A sus 32 años, Firmino ha decidido convertirse en pastor evangélico, un paso que ha sorprendido a muchos y que él mismo anunció en sus redes sociales el pasado fin de semana.

“Tres años de Manah Church. Qué noche memorable e inolvidable. Esta iglesia nació en el corazón de Dios, y somos extremadamente gratos por el privilegio de testificar de cerca todo lo que el Señor ha hecho”, escribió Firmino en su perfil de Instagram. Acompañó su mensaje con fotografías junto a su esposa, Larissa Pereira. La Manah Church fue fundada por Firmino, Pereira, y los pastores Jairo Fernandes y Keila Medeiros en su ciudad natal, Maceió.

Roberto Firmino has become a pastor in an Evangelical Church founded by himself and his wife ⛪️🙏

The former Liverpool forward has opened the church in his hometown of Maceio in Brazil 🇧🇷 pic.twitter.com/k6GXhh4moa

