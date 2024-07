En medio de una temporada excepcionalmente lluviosa, Daniel Marrière, alcalde de Coulonces, una pintoresca localidad en el noroeste de Francia, se hizo viral tras tomar medidas inusuales para combatir las persistentes precipitaciones que han afectado a la región. El miércoles pasado, Marrière emitió una ordenanza municipal peculiar que ha captado la atención tanto a nivel local como internacional.

En un tono humorístico, el artículo tercero del decreto insta a los clérigos de las parroquias del norte de Francia a contribuir “a la comunicación con el más allá” para facilitar el retorno del sol. Según Marrière, esta iniciativa refleja el espíritu comunitario y el deseo compartido de ver un cambio en el clima.

