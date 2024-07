Absuelven a exfuncionarios en caso “Amperios”

El Tribunal Décimo de Sentencia Penal dictó sentencia la tarde de este miércoles, 17 de julio, contra cinco personas incluido el ex viceministro de Energía y Minas, Edwin Ramón Rodas Solares, en el caso “Amperios”.

El ex viceministro de Energía fue condenado a tres años de prisión conmutables, luego de modificar el delito de fraude a incumplimiento de deberes, la juez Magda Martínez, también resolvió suspenderle la pena con la condición que durante el mismo periodo de tiempo el ex funcionario no comenta ningún delito.

En el caso de Claudia María Rocasermeño Montenegro, Alfonso Efraín Pérez Bassir, Nancy Siboney Rivera Gularte y Jorge David Figueroa García exgerente de la Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica (ECOE), la jueza los absolvió del delito de fraude.

El caso “Amperios, un negocio deslumbrante” surgió luego de que la Contraloría General de Cuentas presentara una denuncia por encontrar anomalías en un proceso de licitación.

Específicamente los señalamientos se dieron porque los auditores establecieron la contratación irregular de la empresa La Libertad S. A. para el suministro de energía eléctrica.

Entre las anomalías encontradas por el ente fiscalizador, y que se verificó durante la investigación del Ministerio Público con las diligencias realizadas, está la ampliación del plazo del negocio.

Primero se hizo una justificación para autorizar el contrato por dos años, pero después el contrato se hizo por 17 años, sin que existiera otra justificación ni un dictamen jurídico relacionado con la disponibilidad de fondos al contratar un servicio para largo plazo.

Hasta ahora, como resultado de esta contratación la referida compañía ha sido beneficiada por medio de la generación de pagos por un total de Q826 millones 843 mil 822.38.

Con información de Omar Solís y Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7*