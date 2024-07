Hijo de Floridalma Roque: “Mi mamá fue instrumento para evitar un montón de muertes más”

Tras la confirmación del hallazgo del cuerpo de la ciudadana hondureña, Floridalma Roque, desaparecida luego de realizarse una cirugía estética en Guatemala, uno de sus hijos se refirió al largo camino que han tenido que recorrer como familia durante más de un año.

Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, José López habló de la incertidumbre que ha marcado este período, iniciado desde el momento en el que perdieron contacto con su madre, el 13 de junio de 2023, día en el que ingresó a la clínica del doctor Kevin Malouf.

Señaló que, aunque todavía continúa el proceso penal para que los presuntos responsables del crimen respondan ante la justicia, se ha tenido avances en el caso. En ese contexto, detalló que se mantiene un trabajo conjunto con el Ministerio Público (MP).

“La verdad, con respecto a las investigaciones y lo que ha hecho el MP, estamos bien complacidos porque ha sido un trabajo de la mano. Cualquier avance o notificación, la institución nos lo hacía saber. Son cosas que a veces no podemos decir porque no se ha presentado el juicio o por la reserva del caso, pero con nuestro licenciado y fiscalía trabajamos de la mano”, expresó.

El hijo de Floridalma describió la angustia que sintieron desde el momento que en la clínica se les informó que su madre había exigido su salida. “Ella no era así”, reiteró.

Pero, el día de la operación, a la una de la tarde hubo cierta comunicación con la recepcionista de la clínica, quien afirmó que todo estaba bien. “Respondieron tres o cuatro mensajes y luego no contestaron nada más”, añadió.

En medio de esa búsqueda de información, José hizo una visita a la clínica de Malouf. Aunque, según sus palabras, no recibió malos tratos por presentarse a cuestionar sobre el paradero de su mamá, se le hizo creer eso mismo: la paciente se habría ido por su propia cuenta.

Sin embargo, consideró que fueron algunas preguntas que hizo las que le permitieron reafirmar que no había salido sola del lugar.

“Le hice una pregunta directa al doctor, lo miré a los ojos y le dije ‘usted sabe que la que iba en silla de ruedas no era mi mamá’. Él agachó su cabeza y vio para abajo; no me contestó. (…) Él dejó que ella se muriera en su clínica y tomó la terrible decisión de desaparecerla”, expresó.