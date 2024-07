Maluma reacciona ante presunta discusión en final de la Copa América

Maluma aclaró lo ocurrido con los aficionados argentinos durante la final de la Copa América.

Las selecciones de fútbol de Argentina y Colombia se enfrentaron el domingo en El Hard Rock Stadium en Miami ante la presencia de decenas de artistas reconocidos, entre los que se encontraba el artista también nombrado “Papi Juancho”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MALUMA (@maluma)

El cantante colombiano disfrutó del encuentro, incluso se viralizaron unos videos en los que aparece desde su palco VIP gritando y alzando el puño.

“Quería pasar por aquí, por mis redes sociales, para saludarlos y hablar un poquito de lo que pasó en ese partido contra la selección de Argentina”, comenzó diciendo Maluma, que reconoce que vivió como un apasionado del fútbol el partido.

“Mi gente, eso es m… No se crean todo lo que ven las redes sociales. Yo no me estaba peleando con absolutamente nadie. Yo me paré ahí, incluso a gritarle a la gente de mi propio equipo, mi gente de Colombia, para que se pararan de sus sillas. Para que empezaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros porque el partido estaba muy tenso, muy difícil. Y bueno, ustedes saben cómo se pone uno con la pasión del fútbol”, agregó.

“Quiero saludar a ese pueblo colombiano, a ese equipo colombiano por ese esfuerzo tan hijuemadre. Gracias por ese esfuerzo y esa entrega en cada balón, cada pelota, cada minuto. Me siento demasiado orgulloso de ser colombiano y no me cambiaría por nada del mundo. Nos ponen cada vez en lo más alto. Me siento orgulloso de ser colombiano. Qué final, qué momentos y qué pasión por el fútbol, es un momento que nunca voy a olvidar”, concluyó.

Mira también: