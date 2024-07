Irina Baeva revela que no sabía de su ruptura con Gabriel Soto

Hace unos días Gabriel Soto emitió un comunicado para dar a conocer el fin de su relación con Irina Baeva; sin embargo, todo parece indica que ella no sabía nada.

La actriz rusa rompió el silencio sobre la polémica de su noviazgo con el actor y reveló que le tomó por sorpresa el comunicado, pues días antes ellos estaban juntos.

“El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé porqué mi nombre está ahí. Sí se me notificó y sí me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos”, dijo.

“Jamás en ninguna de mis relaciones que he tenido yo le he sido infiel a nadie. La gente que me conoce sabe que yo soy la persona más leal y cuando yo estoy de lleno con una pareja no hay forma de que voltee a ver a un lado, pero ni por error, simplemente eso no existe.

No hay para mí otra persona en el momento cuando yo estoy con alguien compartiendo mi vida y construyendo una familia. Jamás lo hubo, jamás”, expresó.

Relación con el actor

Las críticas a Irina Baeva no pasaron desapercibidas, pues muchos usuarios señalaron que, aunque no haya sido infiel, ella provocó que Gabriel lo fuera y destruir un matrimonio.

“No se puede construir un castillo sobre las lágrimas de una mujer”

“Bueno Irina, también te robaste un marido sin consentimiento de la esposa… No vayas a empezar con tus dramas, que Geraldine sufrió Y BASTANTE”

“El que riendo la hace, llorando la paga”

“Irina siendo Irina 😂🤡 siempre quiere ser la VÍCTIMA”

“Te dieron la misma agua que tú le diste a beber a la otras 🙌”

El romance comenzó entre controversias en 2016 durante la grabación de la telenovela Vino el amor.

Desde entonces, su relación fue objeto de atención mediática, especialmente tras los rumores de infidelidad que circularon en la revista TVNotas.