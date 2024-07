Ministro de Comunicaciones expone dificultades para atender la red vial

El ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Félix Alvarado, acudió este martes 23 de julio a una citación en el Congreso de la República donde brindó detalles acerca de los trabajos en el kilómetro 44 de la autopista Palín-Escuintla, donde se registró un hundimiento. Además, se refirió al estado de carreteras en general y las dificultades para su atención.

El funcionario fue cuestionado por el diputado Elmer Palencia, del bloque Valor, con respecto a la situación en el área de la emergencia que mantiene suspendido el paso vehicular desde hace más de un mes en ese tramo.

En ese contexto, explicó que los trabajos continúan avanzando, no con la agilidad necesaria por falta de acceso a los recursos, pero sí se está atendiendo el tema. Según dijo, ya se tiene instalado un tubo y eventualmente el agujero se va a tapar. “El proceso no se está dando con el control y agilidad necesaria. Se está arreglando, aunque no de la mejor forma”, destacó.

Por aparte, Alvarado mencionó la alta cantidad de convocatorias que se hacen desde el Legislativo para que las autoridades de la cartera que dirige expliquen resultados de las obras que están desarrollándose.

“Lo que nosotros estamos tratando de hacer es cambiar la forma como funciona el ministerio, eso no solamente es difícil en sí mismo, pues no solo hay que cambiar la forma en que operan las instituciones, sino también hacerlo con todo en contra. Resulta que, por un lado, somos los malos de la película ante el Congreso, en este momento, con 6.8 citaciones aproximadamente por día desde que empezó la gestión hace dos meses”, compartió.

“¿Díganme, entonces, a qué hora se hace la gestión eficiente y eficaz que ellos están pidiendo?, Ellos lo sabrán también”, expresó ante los medios de comunicación.

Alvarado añadió que, por otro lado, se tienen “enemigos” adentro, al hacer referencia a que se ha detectado irregularidades en la gestión de distintos funcionarios, lo que ha llevado incluso a que haya destituciones, como se dio en el caso del extitular de la Dirección General de Caminos.

“Yo llegué a Caminos e invité a los señores a que se unieran a lo que queríamos hacer, porque honestamente creo que todos tenemos el derecho de participar en las instituciones y hacer las cosas bien. Luego me encuentro con que el propio director consideró que sería buena idea no facilitar, más bien estorbar, los procesos de compra y contratación en momentos de dificultad aguda”, expresó.

También expuso que el Ejecutivo buscó un Estado de Calamidad que le permitiera tener 30 días para hacer las cosas con todo el cuidado necesario, pero sabía de igual forma que el tiempo jugaba en contra, pese a lo cual se apostó a que se tenía que hacer bajo esas circunstancias, aunque finalmente dicha medida no fue avalada por el Congreso.

“Si a eso le agregamos que nos hagan sabotaje desde adentro tenemos los resultados que tenemos”, detalló el funcionario en la improvisada conferencia de prensa que brindó al finalizar la citación.