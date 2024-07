Pita Taufatofua, el abanderado viral de Tonga, cautiva a fans con importante anuncio

Pita Taufatofua ganó popularidad en redes sociales luego de su participación como abanderado y atleta de Tonga en Río 2016.

Participó como taekwondista, siendo el primer deportista olímpico de su país, y se hizo viral al portar la bandera de Tonga vistiendo el torso desnudo y aceitado.

Ahora medios internacionales informaron que el atleta no clasificó para los Juegos Olímpicos de París.

“Esta vez mi equipo y yo no pudimos competir en los Juegos Olímpicos de París”, publicó Taufatofua, de 40 años, en las redes sociales el 18 de abril de este año. “Lo di todo en las eliminatorias de Kayak y Taekwondo, pero me perdí una calificación. Lo siento París, los cinco galones de aceite de coco virgen extra que he estado acumulando ‘quizás’ tengan que esperar”, comentó.

Taufatofua se clasificó para competir en tres Juegos Olímpicos consecutivos en Río en 2016 (taekwondo), PyeongChang en 2018 (esquí de fondo) y Tokio en 2021 (taekwondo). También intentó clasificarse para Tokio en kayak, deporte que aprendió en 2019, pero no lo consiguió.

En enero de 2022, Taufatofua recaudó más de 500 mil dólares para ayudar después de que una erupción volcánica submarina y un tsunami azotaran su nación.

Una grata noticia para sus seguidores

Por el momento se desconoce cuál será su papel en los Juegos Olímpicos de París pero Pita Taufatofua compartió que se dirige a París.

“¿Competirá? danos una grata noticia”, “Solo con que entre en la inauguración sería maravilloso”, “Eres un gran atleta esperamos que te brinden una oportunidad”, fueron algunas reacciones de sus seguidores.

