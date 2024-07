Irina Baeva confirma su boda con Gabriel Soto y revela algunas imágenes

Irina Baeva está viviendo uno de los momentos más complicados después del anuncio de su ruptura con Gabriel Soto, tras cinco años de relación.

La actriz rusa abrió su corazón durante una única entrevista para hablar sobre este trago amargo, confesando que le tomó por sorpresa la decisión del actor de separarse.

A lo largo de su romance, la ahora expareja ha sido objeto de todo tipo de especulación y comentarios, los cuales siempre intentaron sortear con mucha naturalidad.

Sin embargo, las cosas no salieron como ellos esperaban y lo cierto es que han tomado caminos separados. “Ganas de huir no me faltan, pero no me iré”, confiesa ante la difícil situación que vive.

“Es muy raro porque siento mucha paz, estoy muy tranquila, pero con mucho dolor. Es contradictorio a lo mejor, pero esas serían como las dos sensaciones que predominan”, señala. “Soy una mujer que está en proceso de transformación… a lo mejor en estos momentos me siento una mujer chiquita, asustada, un poco desorientada, sin saber hacia dónde ir, con muchas dudas, pero siempre con mucha confianza.

Así como cuando llegué hace 13 años aquí [México], y lo sabré resolver. El universo conspira para los soñadores”.

Su boda con el actor

Por primera vez, Irina Baeva habló de lo que tanto se rumoró… su boda con Gabriel.

“Nos casamos el 27 de marzo e hicimos una ceremonia, una boda, una ceremonia espiritual. La hicimos en Semana Santa, la hicimos en Acapulco, en la casa que tiene Gabriel ahí. La hicimos en un círculo muy íntimo”, dijo.

La artista rusa contó que ambos decidieron por fin realizar su boda después de tanto ir y venir de todo lo que se decía de ellos.

“Decidimos que las únicas personas a quienes realmente nos importaba esto y hacerlo así, éramos nosotros mismos.

Y por eso lo quisimos hacer de esta forma. Lo hicimos todo a mano, básicamente, flores, el lugar. Intercambiamos palabras de amor como los votos, intercambiamos los anillos”.