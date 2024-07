Simone Biles regresa a los Juegos Olímpicos tras trabajar en su salud mental

Tres años habrán pasado desde que Simone Biles generara un caos en plena escena deportiva mundial, tras retirarse de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Su decisión marcó un antes y un después, no solo para la gimnasta, sino puso en jaque la necesidad de proteger su salud mental de cada uno de los participantes.

I. am. speechless. 😶🐐 The biles II is happening!!!! pic.twitter.com/3zDmIjPQo7

— SUNI LEE 2X OLYMPIAN (@jordynsleftbrow) August 6, 2023