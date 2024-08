Marchista ecuatoriano celebra como Cristiano Ronaldo tras ganar medalla de oro

El marchista ecuatoriano Brian Daniel Pintado hizo historia al ganar la medalla de oro en la competencia de 20 kilómetros de marcha en los Juegos Olímpicos de París 2024. Con esta hazaña, Pintado no solo llevó gloria a su país, sino que también capturó la atención global al celebrar su victoria con el icónico grito de “¡Siiiiuuuu!” popularizado por el futbolista Cristiano Ronaldo.

Pintado, oriundo de Cuenca, Ecuador, nació el 29 de julio de 1995 y ha sido una figura destacada en el atletismo mundial. Su trayectoria alcanzó un nuevo pico en 2023 cuando se coronó subcampeón mundial en Budapest en la misma disciplina. En París 2024, el marchista mostró un impresionante despliegue de resistencia y estrategia, destacándose en la última vuelta con un cambio de ritmo que dejó atrás a sus principales competidores, el brasileño Caio Bonfim y el español Álvaro Martín, campeón mundial en Tokio 2020.

¡SIUUUUU! ¡TERCER ORO LATINOAMERICANO! 🤩🇪🇨 Daniel Pintado le da la presea auria a Ecuador en la marcha varonil de 20 kilómetros y festeja al estilo de Cristiano Ronaldo#ParísEsTuyo pic.twitter.com/p6mOfVdJ7W — Claro Sports (@ClaroSports) August 1, 2024



Presentado por:

Celebración de Cristiano Ronaldo trasciende fronteras

La victoria de Pintado marca un hito importante para Ecuador, ya que 28 años después del triunfo de Jefferson Pérez en Atlanta 1996 y 16 años después de la plata en Pekín 2008, el país sudamericano vuelve a celebrar una medalla olímpica en la marcha.

Después de cruzar la línea de meta, Pintado se giró hacia la multitud y, en un gesto que ya ha sido adoptado por varios atletas, realizó el famoso grito de “¡Siiiiuuuu!” de Cristiano Ronaldo. Este gesto, que implica saltar y girar en el aire mientras se extiende los brazos hacia los lados, ha sido un símbolo de triunfo y celebración en el deporte, asociado principalmente con el futbolista portugués. La elección de este grito como parte de su celebración subraya la influencia global de Ronaldo y la manera en que su estilo ha inspirado a deportistas de diversas disciplinas.

La victoria de Pintado en París no solo es un triunfo personal, sino que también resalta el surgimiento de una nueva generación de marchistas en América Latina. En la misma competencia, los guatemaltecos José y Erick Barrondo también participaron, aunque no lograron ubicarse entre los primeros puestos. Erick Barrondo, en particular, es conocido por ser el primer medallista olímpico de Guatemala, habiendo ganado una medalla de plata en Londres 2012.