Simone Biles suma una nueva medalla de oro en París 2024

Simone Biles ha vuelto a demostrar por qué es considerada una de las mejores gimnastas de todos los tiempos. Este sábado, la gimnasta estadounidense añadió otra medalla de oro a su impresionante colección al ganar la final de salto en los Juegos Olímpicos de París 2024. Este triunfo se suma a los oros obtenidos en la competición por equipos y en el concurso completo individual, elevando su cuenta a tres medallas de oro en estos Juegos.

En la final de salto disputada en el estadio de Bercy, Biles ejecutó dos saltos con una precisión y gracia que dejaron a las jueces sin palabras. Con una media de 15,300 puntos, su actuación fue inigualable. Biles, quien ha enfrentado numerosos desafíos a lo largo de su carrera, incluyendo una pausa para cuidar su salud mental, ha regresado a la cima del deporte con una determinación inquebrantable.

YOUR OLYMPIC VAULT CHAMPION 🥇@Simone_Biles is golden again!#ParisOlympics pic.twitter.com/3RQlFph9wA

— Team USA (@TeamUSA) August 3, 2024