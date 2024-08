IMÁGENES FUERTES. Tres personas que se conducían en moto mueren al chocar de frente contra camión

Un video que captura un terrible accidente en las calles de un pueblo en India se viralizó en redes sociales. El incidente muestra el momento exacto en que tres jóvenes en una motocicleta chocan de frente contra un camión de redilas que estaba estacionando en la carretera.

En las imágenes, se observa cómo el conductor de la moto viaja a exceso de velocidad, esquivando a otros vehículos. En un momento, pierde el control, no logra frenar a tiempo y colisionó de frente con el camión. La fuerza del impacto proyecta los cuerpos de los tres pasajeros contra el pavimento, quedando tendidos mientras otros vehículos los esquivan para continuar su camino.

#WATCH | In a tragic incident, three youths lost their lives when their motorcycle collided with a stationary lorry in Telangana’s Sathupalli, on Thursday. pic.twitter.com/xxwmxWS52N

— NORTHEAST TODAY (@NortheastToday) August 2, 2024