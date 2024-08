Estados Unidos conquista el oro olímpico en baloncesto

En una final de alto voltaje, Estados Unidos confirmó su supremacía en el baloncesto mundial al vencer a Francia y obtener la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. El equipo, integrado por figuras de renombre como LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant, cumplió con las expectativas y logró el ansiado título, reafirmando su dominio en esta disciplina.

La selección estadounidense, dirigida por un cuerpo técnico de élite, llegó a París con la misión de mantener su hegemonía en el baloncesto olímpico. Con jugadores de la talla de LeBron James, considerado uno de los mejores de todos los tiempos, y Stephen Curry, quien revolucionó el juego con su capacidad para anotar desde larga distancia, el equipo era un verdadero “Dream Team”.

