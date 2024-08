Defensa considera “anómala” la orden de captura contra Hernández

El abogado Juan José Zaghi se refirió este miércoles 14 de agosto a la situación que enfrenta la directora del Instituto de la Víctima y exdiputada del partido Movimiento Semilla, Ligia Hernández, de quien ejerce la defensa técnica. La funcionaria fue capturada en seguimiento de un caso que investiga la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, explicó cómo se enteraron sobre la eventual orden para su aprehensión. Esto tomando en cuenta que antes de que la misma fuera ejecutada, la funcionaria difundió un video en redes sociales para anunciar que había sido emitida a petición del ente investigador por su presunta implicación en el caso “Corrupción Semilla”.

“Ya veníamos venir esa parte, ya que la fiscalía renunció anticipadamente al antejuicio para que se llevara a cabo la aprehensión”, dijo.

“Cuando hemos estado haciendo la defensa técnica de Hernández, la Cámara de Antejuicios nos notifica la renuncia del Ministerio Público (MP) al antejuicio planteado contra ella (que se había interpuesto por su calidad de diputada, pero finalizó su período), entonces inmediatamente nos pusimos a disposición del juzgado contralor y fiscalía a cargo de la investigación”, explicó.

El entrevistado también indicó que antes de que ocurriera esta situación se presentaron al menos cuatro memoriales, el más reciente el 9 de agosto de este año, en el que se pedía que se citara a Hernández, pues destacó que es su derecho.

Sin embargo, no hubo respuesta, solo se alcanzó tener los sellos de recibido de las instancias correspondientes en los documentos, pero el tema no avanzó como esperaban y no se puedo evitar que se girara la orden de aprehensión que, en su opinión, es totalmente anómala.

Sin acceso al expediente del caso

La fiscalía señala a Hernández del delito de financiamiento electoral no registrado, pero se desconoce en qué contexto, pues el abogado señaló que hasta ahora no se ha tenido acceso al expediente del caso.

“Nosotros hemos solicitado la copia del expediente a pesar de estar en reserva, pues el derecho constitucional de defensa permite a los abogados tener una copia de las actuaciones, pero no se nos ha dado, a pesar que desde ayer lo debíamos tener”, indicó

Al ser cuestionado sobre afirmaciones que habría hecho el Ministerio Público acerca de que la investigación es contundente, respondió que eso es lo que esperan y que solo conocen que se trata de una pesquisa correspondiente al 2023.

“Y nosotros como defensa técnica esperamos que la imputación sea contundente y no presenten dos o tres hojitas y por eso le hayan girado la orden de aprehensión. Eso es posible, hemos tenido procesos con otras personas con la fiscalía esta y hacen unas investigaciones muchas veces que, a pesar del poder adquisitivo que se tiene, son escuetas”, añadió Zaghi.

Pendiente la audiencia contra Hernández

La situación legal de Hernández no ha sido definida. Ayer, únicamente se le hizo saber el motivo de su detención, pero quedó pendiente de fijarse la fecha y hora para la audiencia de primera declaración.

El abogado explicó que la directora fue detenida en horario inhábil, por lo que fue la judicatura de turno la que cumplió con esa fase y hoy sigue en carceletas de Torre de Tribunales. Lo único que se sabía es que entre las 07:00 y 19:00 horas se podría llevar a cabo la diligencia.

* Escuche aquí la entrevista con el abogado de la directora del Instituto de la Víctima: