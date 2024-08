Circulará billete y moneda conmemorativos de un quetzal

El Banco de Guatemala (Banguat) anunció la emisión de un billete y una moneda conmemorativos de un quetzal, en honor a los 100 años de la adopción del quetzal como moneda nacional.

Según Álvaro González Ricci, presidente de la Junta Directiva del Banguat, esta iniciativa forma parte de las celebraciones por el centenario de la unidad monetaria, que se estableció en 1924.

El billete conmemorativo, que será de un quetzal, estará hecho de sustrato de algodón, aunque aún no se han dado a conocer los detalles específicos sobre su diseño ni la cantidad que se emitirá.

Por otro lado, la moneda conmemorativa, también de un quetzal, será de plata y seguirá una línea artística similar a la moneda del bicentenario, pero con un diseño renovado. González Ricci adelantó que se pondrán a la venta unas 10 mil monedas, buscando que la mayor cantidad posible de personas pueda acceder a ellas.

Además de la emisión del billete y la moneda, el Banguat tiene planeadas una serie de actividades para difundir la historia del quetzal como moneda, así como la vida de José María Orellana, figura que aparece en la moneda, entre otros eventos que incluirán exposiciones de arte con piezas originales del banco.

Este anuncio se produce poco después de que en 2022 el Banguat informara que los billetes de un quetzal dejarían de circular en 2023, tras la última impresión realizada en 2012. La adopción del quetzal en 1924 fue parte de una importante reforma monetaria que buscaba estabilidad económica para el país, sustituyendo un sistema de papel moneda inconvertible por uno vinculado al oro.

@Banguat and Mint of Finland have signed a new contract for the production and supply of 400 million pieces of 1 quetzal circulation coins during 2023-2025.

Read more: https://t.co/WytKTHbYTC pic.twitter.com/pPpEx5OKrq

— Mint of Finland (@MintOfFinland) October 6, 2023