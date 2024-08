Óscar de la Hoya aparece con su novia en un clip subido de tono con poca ropa

La leyenda del boxeo Óscar de la Hoya y su actual pareja Holly Sonders generaron una nueva polémica. A través de su cuenta de Instagram compartieron un video de ambos con poca ropa bailando.

En el audiovisual se ve a Sonders usando un micro bikini rosado que acaparó todas las miradas. No obstante, el que más llamó la atención fue De la Hoya, pues solo tenía una diminuta pieza que le tapaba sus genitales, pero dejaba totalmente visible sus glúteos.

En la publicación, los usuarios no dudaron en dejar plasmadas sus opiniones. Muchos se burlaron del mexicano, pero hubo comentarios más severos.

“A Óscar se le fue la hoya”; “Lo que hacen las drogas”; “No debo opinar del cuerpo ajeno, pero la gente no colabora”, fueron algunas respuestas al post.

Al cabo de unos minutos, el clip desapareció del Instagram de De la Hoya. Tanto él como Sonders se valieron de sus stories en esta plataforma para manifestarse al respecto.

Óscar de la Hoya se pronuncia…

El promotor aseguró que el video desapareció debido a los reportes de algunos usuarios y detalló que muchas personas no quieren verlo feliz. “Me acaban de eliminar mi última publicación. Fue toda en broma y los que me odian me denunciaron porque odian verme feliz”, dijo para luego invitar a todos a ver el video en el perfil de su novia.

“Vayan a la página Holly Sonders para ver el video que fue eliminado”, indicó, el famoso deportista.

Por su parte, Sonders también expresó malestar por la desaparición del clip debido a los reportes de los usuarios en Instagram. La modelo destacó la gran repercusión e interacción que logró acumular en muy poco tiempo y siguió la retórica de su pareja.

No es la primera vez que la leyenda del boxeo genera este tipo de polémicas.