Ilkay Gündogan acelera su regreso al Manchester City

El futuro de Ilkay Gündogan parece estar dando un giro inesperado después de haber cumplido apenas una temporada con el FC Barcelona. El mediocampista alemán, quien dejó al Manchester City en 2023 para unirse al club catalán, está considerando seriamente su regreso al equipo inglés tras no alcanzar las expectativas que tenía en su paso por España.

Gündogan llegó al Barcelona en el verano de 2023 tras haber vivido un año de ensueño con el Manchester City. El volante alemán, bajo la dirección técnica de Pep Guardiola, levantó la UEFA Champions League, completando así un histórico triplete que incluyó la Premier League y la FA Cup. Ese éxito marcó el final de su contrato con el club inglés, y aunque el City le ofreció una renovación, Gündogan decidió aceptar la oferta del Barcelona, atraído por la oportunidad de jugar en el equipo de Xavi Hernández y cumplir su sueño de vestir la camiseta blaugrana.

🚨🔵 Understand Pep Guardiola has already approved Ilkay Gündogan’s return to Manchester City.

Pep wants Gündo back as talks are now taking place with his camp, first contact made yesterday.

Decision up to Gündogan as he has proposals also from Saudi/Qatar; Man City, on it. pic.twitter.com/7jdk9l6WiD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2024