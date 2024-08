Cristiano Ronaldo recibe su primera placa de YouTube

Cristiano Ronaldo continúa demostrando que su influencia va mucho más allá del campo de juego. El astro portugués, conocido por su incomparable habilidad en el fútbol, ahora está ganando terreno en una nueva plataforma: YouTube. A pesar de su reciente derrota con Al Nassr en la Supercopa de Arabia Saudita ante el Al Hilal, Ronaldo ha dejado atrás ese revés y ha fijado su mirada en nuevos horizontes, esta vez en el ámbito digital.

El miércoles, el delantero sorprendió a sus millones de seguidores con el lanzamiento de su canal oficial de YouTube, una decisión que generó de inmediato un gran revuelo en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento. La llegada de Cristiano a YouTube no pasó desapercibida y, en cuestión de horas, el canal del portugués alcanzó cifras que rompen récords históricos en la plataforma.

The wait is over 👀🎬 My @YouTube channel is finally here! SIUUUbscribe and join me on this new journey: https://t.co/d6RaDnAgEW pic.twitter.com/Yl8TqTQ7C9

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 21, 2024