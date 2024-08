¿Quién es cosplayer que se hizo viral en Antigua Guatemala con su disfraz de Kitana?

En los últimas horas, las redes sociales han estado llenas de comentarios sobre un video y fotos que muestran a una persona caminando en las calles de Antigua Guatemala con un disfraz de Kitana, el icónico personaje de la saga de videojuegos “Mortal Kombat”. La cosplayer detrás de este llamativo atuendo se identifica en redes sociales como “Sakura_Doll“, y rápidamente se convirtió en una figura viral.

“Sakura_Doll” se identifica como una Drag queen que se dedica a la creación de cosplay y también es dibujante. Aunque los detalles sobre su vida personal son limitados, se sabe que cuenta con más de 3 mil seguidores en Instagram, plataforma donde comparte sus trabajos y creaciones.

El disfraz de Kitana, que recrea al icónico personaje de la saga de videojuegos, ha generado una mezcla de reacciones en línea. Mientras algunos usuarios elogiaron su habilidad y dedicación al cosplay, otros criticaron su atuendo. Frente a estas críticas, “Sakura_Doll” respondió a través de sus redes sociales, señalando que había puesto sus cuentas en modo privado debido al acoso recibido, pero que la fama ya la había cansado.

A pesar de que las imágenes se hicieron virales recientemente, el video original fue grabado a finales de julio, según indica la cuenta de Instagram de “Sakura_Doll”.

“Yo poniendo mis cuentas privadas porque ya me tienen hartos los nadaquerientos, tirándome hate (…) La verdad no me afecta, pero ya me aburrió tanta fama”, expresó.