Hermanas de excandidato mueren por accidente en EE. UU.

La familia del excandidato a la vicepresidencia Efraín Orozco se tiñó de luto este sábado 24 de agosto de 2024 por un accidente de tránsito que ocurrió en Texas, EE. UU. durante la noche del viernes. El percance cobró la vida de tres hermanas del citado exaspirante, también conocido como “El Patrón” por los videos del creador de contenido guatemalteco conocido como “Mechito”.

Medios de ese país precisaron que tres mujeres fallecieron en un choque múltiple en la carretera Interestatal I-35 W del condado de Denton, por causas que se desconocen. Según los bomberos de ese lugar, el percance entre varios vehículos tuvo lugar a eso de las 6:45 horas del viernes.

6:46pm | Denton County Emergency Services District #1 personnel are currently responding to a major motor vehicle collision involving multiple vehicles on I-35W Northbound.

All Northbound traffic is shut down at Crawford Road.

Please avoid the area while first responders work. pic.twitter.com/XlsY9RSH7s

— Denton County ESD #1 (@DentonCountyESD) August 24, 2024