OMS pide millonaria cifra para frenar brotes de viruela del mono

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que esa institución de la ONU ha elaborado un plan para atajar los brotes de mpox (antes conocida como viruela del mono) en África, el cual requiere un ayuda de 135 millones de dólares (casi 121 millones de euros).

“Junto con nuestros socios, hemos elaborado un plan estratégico mundial de preparación y respuesta frente a la mpox, que compartimos con todos los Estados miembros el viernes y que se publicó hoy”, señaló el director de la OMS en Brazzaville, capital de la República del Congo, sobre la viruela del mono.

“El plan requiere 135 millones de dólares durante los próximos seis meses para controlar estos brotes mediante una vigilancia y una respuesta integrales”, subrayó en la apertura de la 74ª sesión del Comité Regional para África de la OMS, que se celebra hasta el viernes y a la que asisten ministros de Salud de 47 países africanos.

Ese plan, precisó, busca minimizar la transmisión zoonótica, empoderar a las comunidades para que participen activamente en la prevención y el control de los brotes y promover la investigación y el acceso equitativo a las contramedidas médicas, incluidas las vacunas.

“Se trata de un panorama complejo y dinámico, y responder a cada uno de estos brotes y controlarlos requerirá una respuesta internacional compleja, integral y coordinada. Por eso decidí declarar una emergencia de salud pública de importancia internacional” el pasado día 14, enfatizó Tedros.

El director general de la OMS se declaró “seguro” de que con el liderazgo de los países afectados, el apoyo de la organización y otros organismos se podrá “controlar rápidamente este brote”.

Casi 21 mil 500 casos de viruela del mono y 591 muertes a causa de esa enfermedad se han registrado en trece países africanos desde el pasado 1 de enero, indicó el pasado viernes la agencia de salud de la Unión Africana (UA).

En ese período se han detectado 21 mil 466 casos (3 mil 350 confirmados y 18.116 sospechosos) en Burundi, Camerún, República Centroafricana, República del Congo, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Gabón, Liberia, Kenia, Nigeria, Ruanda, Sudáfrica y Uganda, precisó el director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (África CDC), Jean Kaseya.

Symptoms of #Mpox include:

🔹Fever

🔹Swollen lymph nodes

🔹Intense headaches

🔹Muscle and back pain

🔹Low energy

🔹Rash or blisters that appear 1-3 days after the fever and can appear anywhere on the body pic.twitter.com/w1vndEdQj1

