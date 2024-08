Localizan sin vida a madre de los creadores de contenido “Los Patojos”

Una reciente noticia ha generado gran conmoción en redes sociales. Yenny Judith Ariza Quiroga, madre de los creadores de contenido colombianos conocidos como “Los Patojos”, fue encontrada sin vida en la finca La Palma, en la vereda Arciniegas, perteneciente al municipio de Jesús María en Santander, Colombia.

Hace unas horas, a través de un video publicado en la cuenta de Facebook “Don Gildardo y su Familia“, uno de los influencers confirmó el fallecimiento de su madre. Entre lágrimas, el joven explicó que recibió una llamada informándole de la muerte de Ariza Quiroga.

“Con el dolor de mi alma, no sé qué pasó con mi mamá. Mi mamá falleció. Me acaban de llamar que mi mamá se murió. Patojos, mi mamá se murió. No sabemos cómo, no sé qué le hicieron”.