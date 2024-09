Laporta asegura que el Barça “está más fuerte que nunca”

En una reciente conferencia de prensa, Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, abordó la actualidad del club catalán con un mensaje firme y optimista, subrayando que la institución está “más fuerte que nunca” pese a los desafíos y las críticas externas. La rueda de prensa, realizada en el Auditorio 1899, fue una oportunidad para Laporta de reflexionar sobre la situación económica del club, los movimientos en el mercado de fichajes, la controversia en torno al caso Negreira y los planes futuros del Barça.

Laporta no esquivó la polémica y abordó directamente el caso Negreira, un escándalo que ha sacudido al club en los últimos tiempos. El presidente afirmó que los ataques continuarán, especialmente cuando el Barça comienza a recuperar su fortaleza en el ámbito deportivo y económico. “Cuando volvemos a ir bien, casualmente vuelve a aparecer el caso Negreira. Un caso que no se aguanta por ningún lado”, expresó Laporta, mostrando su convicción de que el club superará estos obstáculos.

🔵🔴 Barça president Laporta: “Three years ago, the club was in a situation of risk and out of control”.

“We have worked on economic recovery and the club is now better financially, socially and sportingly”. pic.twitter.com/eDXqnuDNLe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2024