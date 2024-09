Comunicaciones, mejor club guatemalteco en el ranquin de Concacaf

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) publicó este miércoles su más reciente ránquin mensual de clubes, un documento que suele estar dominado por equipos de México y Estados Unidos, reflejando su tradicional superioridad en la región. Sin embargo, la clasificación también brinda un espacio para analizar la situación de los equipos guatemaltecos, que luchan por destacar en el ámbito internacional. En esta ocasión, es el Club Comunicaciones quien se lleva los reflectores, al posicionarse como el mejor club de Guatemala en el ránquin de Concacaf.

El Club Comunicaciones, una de las instituciones más emblemáticas del fútbol guatemalteco, se sitúa en el puesto 52 del ránquin de Concacaf con un total de 1,112 puntos.

El ascenso de Comunicaciones en el ránquin se debe, en gran medida, a su destacada participación en la Copa Centroamericana, donde lograron avanzar a la siguiente ronda. Este avance no solo les otorgó puntos valiosos, sino que también reafirmó su posición como uno de los clubes más consistentes de Guatemala en torneos internacionales.

Antigua GFC, otro de los clubes destacados de Guatemala, también ha logrado hacerse un nombre en el ránquin de Concacaf. En la clasificación actual, Antigua se ubica en la posición 54 con 1,110 puntos, apenas dos puntos por detrás de Comunicaciones. Al igual que los “Cremas”, Antigua GFC ascendió un puesto en el ránquin gracias a su desempeño en la Copa Centroamericana, donde también lograron avanzar de ronda.

Por otro lado, Municipal, uno de los clubes más históricos de Guatemala y eterno rival de Comunicaciones, no ha corrido con la misma suerte. En la reciente actualización del ránquin de Concacaf, los “Rojos” descendieron cuatro puestos, ubicándose en la posición 56 con 1,108 puntos. Este descenso se atribuye al fracaso en su intento de clasificar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana, un golpe duro para una institución acostumbrada al éxito.

A nivel centroamericano, el Deportivo Saprissa de Costa Rica se consolida como el mejor equipo de la región, ocupando el puesto 40 en el ránquin de Concacaf con 1,154 puntos. Saprissa, con una rica historia y múltiples títulos internacionales, continúa siendo el referente en Centroamérica, demostrando su capacidad para competir a nivel de clubes con los mejores equipos del continente.

En cuanto al mejor club de la Confederación, el Columbus Crew de la MLS encabeza el ránquin de Concacaf con 1,260 puntos. Este logro no solo es significativo para el club estadounidense, sino también para Guatemala, ya que el guardameta Nicholas Hagen, uno de los futbolistas guatemaltecos más destacados de la actualidad, milita en el Columbus Crew.

There’s a new Top 1 team in the Concacaf Club Rankings! 🥇

➡️ @ColumbusCrew climbs to #1️⃣ as Leagues Cup champion and Champions Cup runner-up pic.twitter.com/tnX4pJ7bOx

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) September 4, 2024