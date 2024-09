¿Guatemala cambiará de sede para partidos eliminatorios?

Uno de los grandes dolores de cabeza en la actualidad para el futbol guatemalteco es el mal estado de la gramilla del estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, la máxima instalación deportiva con la cual cuenta el país desde los Juegos Centroamericanos y del Caribe Guatemala 1950.

Tras tres meses de inactividad, y luego de un tratamiento especial para recuperar la gramilla del estadio de la zona 5, Guatemala volvió a jugar en dicha instalación deportiva con la idea reciente de que una noche antes, el entrenamiento de Martinica provocó daños al pasto en el sector sur, los cuales fueron reparados nuevamente previo al juego ante el cuadro martiniqués.

La lluvia no se hizo presente el jueves en zona 5 y eso permitió un mejor juego. Pero para los protagonistas del terreno de juego, la grama sigue estando en mal estado, pese a los trabajos hechos que había anunciado la CDAG.

#VamosGuate🇬🇹 | Costa Rica, Guatemala y Surinam dan el primer aviso en la Liga A El próximo lunes, guatemaltecos y costarricenses lucharán por quedarse con el liderato en solitario.https://t.co/D75QOMdwVH — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) September 6, 2024

Cambio de gramilla y pista

Al finalizar el partido entre Guatemala y Martinica, que ganó el cuadro local 3-1 gracias a los goles de Rubio Rubín, José Carlos Pinto y José Carlos Martínez, el presidente de la Fedefut, Gerardo Paiz habló sobre el desgastado tema del estado de la gramilla del Nacional.

“Te lo puedo resumir de la siguiente manera: El estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores pertenece a la CDAG, no a la Federación. Nosotros somo unos inquilinos, rentamos prácticamente el estadio. No tenemos injerencia en la cacha, yo he tratado de apoyar y ayudar, pero al final ellos son los administradores”.

Añadió: “Es importante que el aficionado entienda, la Federación no es la dueña del estadio, es la CDAG (Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala)”.

Gerardo Paiz les confirmó a los periodistas que cubrieron la zona mixta que: “Ahora la CDAG ya subió un evento para el cambio de gramilla y pista”.

En ese sentido también confirmó que el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores no podrá ser utilizado en los próximos 10 meses, lo cual repercute en la programación de los partidos de la Selección Nacional de Guatemala en el camino al Mundial 2026.

“Lo único es que nos quitarán el estadio 10 meses, y entonces hay que ir a ver a dónde jugar en junio (2025)”, afirmó el máximo dirigente del futbol nacional.

#VamosGuate🇬🇹 | ¡Malas noticias! Se daña la gramilla del estadio Nacional Tres meses de trabajo no bastaron para soportar una lluvia y un entrenamiento. https://t.co/zDUHWGe5sA — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) September 5, 2024

Estadio Pensativo

Al ser consultado por el periodista Isi Espantzay sobre cuál sería la sede de Guatemala para los duelos eliminatorios de Concacaf en el 2025, Gerardo Paiz apuntó que en porcentaje sería el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

“Estadios aprobados por Concacaf tenemos el Cementos Progreso y el Pensativo”, recordó Paiz. Añadió: “Por lo que sé y he visto, al profe (Luis Fernando Tena) no le gusta la grama sintética. Así que creo sería el resto de la eliminatoria jugándolo en el Pensativo”.

A Gerardo Paiz se le consultó sobre otros escenarios deportivos como el Marquesa de la Ensenada e incluso el Mario Camposeco. El primero de San Marcos y el segundo de Quetzaltenango; pero ambos quedan totalmente descartados.

¿La razón? Según Paiz, la nueva regla de la Concacaf es que los estadios estén en un diámetro de 80 kilómetros de un aeropuerto internacional. En esa línea, el dirigente deportivo explica que en el aeropuerto de Quetzaltenango no aterrizan vuelos internacionales, ni tienen una oficina de migración. Requisititos indispensables para que una cancha de futbol sea aprobada a nivel internacional.

Eliminatoria al Mundial 2026

Guatemala actualmente es parte de la segunda ronda de la eliminatoria mundialista de la Concacaf hacia el Mundial 2026. Los chapines ya jugaron dos partidos, ante Dominica e Islas Vírgenes Británicas, donde obtuvo triunfos.

Guatemala tendrá su tercer partido el 6 de junio de 2025 y será en casa. Por lo que no podría utilizar el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores si se iniciaran los trabajos de cambio de la gramilla y pista de tartán.

El cuarto partido de esta fase los nacionales lo cierran en Jamaica. De clasificar, Guatemala también tendría duelos en casa para el 2025.