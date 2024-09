“Mi corazón está roto”, Nicole Kidman se retira de premios tras la repentina muerte de su madre

Nicole Kidman fue seleccionada por el jurado como la ganadora de la Copa Volpi a la Mejor Actriz por su papel en la película Babygirl.

Sin embargo, lo que debía ser un momento de celebración quedó marcado por una pérdida inesperada, la repentina muerte de la actriz, Janelle Ann Kidman.

La noticia llevó a la actriz a abandonar el festival poco después de su llegada.

Halina Reijn, directora de la película, tomó el escenario para recibir el galardón en nombre de Kidman. Se supo entonces que la actriz había arribado a la ciudad italiana para asistir a la ceremonia. sin embargo, fue notificada del deceso de su madre.

Rejin leyó un discurso breve preparado por Kidman: “Estoy en shock, y tengo que ir con mi familia, pero este premio es para ella. Ella me formó, me guió y me hizo ser quien soy. Estoy más que agradecida por poder pronunciar su nombre ante todos ustedes a través de Halina. La colisión de la vida y el arte es desgarradora. Mi corazón está roto”.

Janelle, madre de la actriz, era profesora de enfermería y también integraba el Lobby Electoral de Mujeres, un grupo feminista australiano.

Luego de una semana y media de proyecciones, el evento internacional de cine culminó con la entrega de trofeos a los mejores largometrajes presentados en el festival. La película española The Room Next Door, dirigida por Pedro Almodóvar, se llevó el codiciado León de Oro como Mejor Película.

