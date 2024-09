Matt LeBlanc fue captado luciendo irreconocible y con varias libras de más

Matt LeBlanc, conocido mundialmente por su papel de Joey Tribbiani en Friends, fue visto recientemente tras meses fuera del ojo público.

Luciendo casi irreconocible, el actor de 57 años fue fotografiado en las afueras de un showroom de autos en el barrio Van Nuys del Valle de San Fernando, California.

Vestía una camiseta negra simple, jeans oscuros y una gorra azul, y completaba su look casual con una barba gris que sorprendió a muchos.

Desde la inesperada muerte de su amigo y excompañero Matthew Perry, en octubre de 2023, él ha mantenido un perfil bajo.

Un mes después, fue fotografiado nuevamente junto a amigos en un conocido restaurante en Malibu, pero desde entonces no se lo había vuelto a ver en público.

Matt LeBlanc casually proving some men just get better looking with age! 😈🐻 pic.twitter.com/OU9ORTcBLf

— Niall James (@NiallJames8787) September 7, 2024