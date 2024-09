¿De dónde proviene la afirmación de Trump de que los migrantes comen perros y gatos?

El pasado martes 10 de septiembre, durante el debate presidencial en Springfield, Ohio, el candidato republicano Donald Trump hizo una polémica afirmación: aseguró que los migrantes haitianos en Estados Unidos estaban comiendo perros y gatos.

Según Trump, en Springfield, “se están comiendo a los perros, a los gatos, a las mascotas de la gente”, describiendo la situación como una vergüenza nacional. Estos comentarios provocaron risas de la candidata Kamala Harris y una aclaración del moderador, quien señaló que las autoridades locales habían desmentido estos informes.

El Springfield News-Sun reportó que la Policía local confirmó desde principios de septiembre que no han tenido reportes de mascotas dañadas por migrantes. “No ha habido informes creíbles ni reclamos específicos de mascotas que hayan sido lastimadas, heridas o maltratadas por individuos dentro de la comunidad inmigrante”, indicaron las autoridades.

La afirmación de Trump, sin evidencia sustancial y rechazada por las autoridades, ha circulado en medios afines a la derecha y ha sido repetida por sus seguidores. Estos rumores han aumentado las tensiones en Springfield, una ciudad de 60,000 habitantes, donde se estima que alrededor de 20,000 haitianos han llegado en los últimos años.

During the Presidential debate, fact-checkers at ABC News stated that Donald Trump's claims of the Haitian immigrants "eating dogs and cats" had no credible reports according to the town's city manager.

