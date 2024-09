Los mejores memes que deja este viernes 13

Hoy es viernes 13, el último de 2024. Este día ha sido asociado históricamente con la mala suerte y diversos infortunios, según creen algunas personas. Las supersticiones alrededor de esta fecha incluyen la aparición de gatos negros, tropiezos, y situaciones inesperadas que no salen como se planeaba.

Para algunos, este día es un símbolo de negatividad, por lo que optan por no enfocarse en la fecha para evitar atraer “mala vibra”. Otros, en cambio, son escépticos y no dan crédito a estas creencias oscuras. Independientemente de si crees o no en la mala suerte del viernes 13, hemos recopilado los mejores memes para que te olvides de las supersticiones y disfrutes de un buen rato de humor.

— ¿Qué haces aquí? — Es viernes 13 pic.twitter.com/XrNHVGh4wc — El Guarromántico (@Guarromantico_) September 13, 2024

-¿Salimos hoy?

-No puedo, es viernes 13.

-¿Eres supersticioso?

-No, me pagan hasta el 15. pic.twitter.com/FyZNddFWi3 — Chistes Geniales (@Chiste_Geniales) September 13, 2024

¿Por qué se cree que el viernes 13 es de mala suerte?

Existen varias teorías que explican por qué el viernes 13 se asocia con la mala fortuna. Una de ellas remonta a la Última Cena, donde Judas Iscariote, el traidor, fue el decimotercer comensal. Otra versión hace referencia a Jacques de Molay, último Gran Maestre de los Caballeros Templarios, quien fue ejecutado un viernes 13 en 1307.

WhatsApp ya no aguanta ni un video más con la canción de Viernes 13 pic.twitter.com/52260PxN1C — Alexxx 🛸 (@AdeAlexAlberto) September 13, 2024

#Viernes13 y justo hoye empezaron los cólicos alv pic.twitter.com/VrB14QT3YP — Elbisteck Gordill⚪™ (@dimapizano) September 13, 2024

En la mitología nórdica, se creía que si 13 personas se reunían para cenar, una moriría antes de finalizar el año. Durante la Edad Media, el número 13 era considerado “imperfecto”, en contraste con el 12, que representaba completitud (12 meses del año, 12 signos del zodiaco, etc.).

Una de las creencias más recientes surge tras el estreno de la película Viernes 13, donde un asesino ataca a sus víctimas en esta fecha, reforzando la idea de que el viernes 13 está ligado a la tragedia.