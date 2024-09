Real Madrid gana en Anoeta y recorta distancias con el Barça

El Real Madrid logró llevarse tres valiosos puntos en su visita al Reale Arena tras un partido intenso y lleno de emociones ante la Real Sociedad. Los merengues se impusieron por 0-2 en la quinta jornada de La Liga española, gracias a dos goles de penalti ejecutados por Vinicius Jr. y Kylian Mbappé, quienes supieron capitalizar las pocas oportunidades claras que generó su equipo en un encuentro donde los locales dominaron gran parte del juego.

Desde el inicio del encuentro, la Real Sociedad impuso su ritmo y demostró que sería un partido difícil para el Real Madrid. El equipo de San Sebastián controló el balón, mantuvo la posesión y generó peligro constantemente. El mediocampo txuri-urdin, fue una auténtica pesadilla para los visitantes, quienes se vieron obligados a replegarse en varias ocasiones.

Real Madrid recorta distancias en la clasificación de La Liga

El asedio de la Real Sociedad sobre la portería defendida por Thibaut Courtois fue constante. Las combinaciones rápidas y los desbordes por las bandas, especialmente con Take Kubo y Sheraldo Becker, desestabilizaron a la defensa madridista. Sin embargo, la falta de efectividad y la mala fortuna se convirtieron en los peores enemigos del equipo dirigido por Imanol Alguacil.

La Real Sociedad tuvo al menos tres ocasiones claras para abrir el marcador, pero el destino no estuvo de su lado. Los travesaños salvaron al Real Madrid en dos oportunidades durante el primer tiempo, mientras que en el segundo tiempo un disparo de Luka Sucic se estrelló en el poste. La frustración en Anoeta crecía con cada ocasión fallida, sabiendo que estaban realizando un gran partido, pero sin lograr reflejarlo en el marcador.

A pesar de ser ampliamente superado en muchos aspectos del juego, el Real Madrid volvió a demostrar su capacidad de resiliencia y su habilidad para aprovechar los errores del rival. En la segunda mitad del encuentro, llegaron las acciones que cambiarían el rumbo del partido a favor de los blancos.

El primer penalti llegó tras una clara mano de Sergio Gómez dentro del área que el árbitro, el árbitro, no dudó en señalar. Vinicius, con su habitual tranquilidad desde los once metros, convirtió el gol al minuto 58, adelantando al Real Madrid en un momento crucial del partido. La ventaja en el marcador generó un cambio en la dinámica del juego, aunque la Real Sociedad no bajó los brazos y continuó buscando el empate.

No obstante, los problemas para los locales se multiplicaron cuando, en el minuto 73, una falta cometida sobre Vinicius dentro del área fue nuevamente revisada por el VAR, confirmando la infracción. Kylian Mbappé fue el encargado de ejecutar el segundo penalti, y lo hizo con gran precisión para sentenciar el 0-2 definitivo.

El Real Madrid, que fue sometido a una presión intensa durante buena parte del partido, supo mantenerse firme y aprovechar al máximo las situaciones que se le presentaron. Esta capacidad para ganar partidos incluso cuando no son superiores en el campo es lo que ha caracterizado a los equipos de Carlo Ancelotti en los últimos años.

Con esta victoria, el Real Madrid suma 11 puntos en las primeras cinco jornadas de La Liga, manteniéndose en la parte alta de la tabla y recortando distancias con el líder, el Barcelona, que tiene 12 puntos. Este resultado es especialmente importante para los merengues, ya que les permite mantenerse a solo un punto de sus eternos rivales, quienes tienen un partido complicado este fin de semana ante el Girona, equipo que les ha complicado en las últimas temporadas.