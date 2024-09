Claudio Bravo se ofrece para volver al Barça tras la lesión de Ter Stegen

El Fútbol Club Barcelona vive momentos difíciles tras la grave lesión de su guardameta titular, Marc-André Ter Stegen. El portero alemán sufrió una rotura completa del tendón rotuliano de su rodilla derecha durante la reciente victoria del Barça por 1-5 contra el Villarreal. El impacto visual fue devastador: Ter Stegen, quien había sido clave en la primera mitad del partido, se desplomó en el césped con evidentes gestos de dolor, llevándose las manos a la rodilla. El capitán azulgrana abandonó el campo en camilla, y las pruebas médicas posteriores confirmaron lo peor: será intervenido quirúrgicamente y se perderá lo que resta de la temporada, con un tiempo estimado de recuperación de entre siete y ocho meses.

La ausencia prolongada del guardameta alemán ha dejado un vacío considerable en la portería del Barça. Aunque Iñaki Peña, el segundo portero del equipo, asumirá la responsabilidad durante los próximos encuentros, la directiva del club no descarta la posibilidad de reforzar su plantilla con un nuevo arquero. La única opción disponible en este momento es incorporar a un portero que se encuentre sin contrato, debido a las restricciones del mercado de fichajes y las limitaciones financieras del club, las cuales exigen que cualquier nuevo fichaje respete el ‘fair play’ financiero de La Liga.

🔵🔴🇨🇱 Claudio Bravo: “If Barcelona want me, I will be ready to come out of retirement”, tells @winwinallsports. pic.twitter.com/vACQzNCGbT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2024

Claudio Bravo, el nombre que resuena en el aire

En medio de esta situación, un nombre ha cobrado relevancia: Claudio Bravo. El veterano portero chileno, de 41 años, no ha ocultado su disposición a regresar al club donde vivió grandes momentos. Bravo, quien fue pieza fundamental en el Barça entre 2014 y 2016, se ha ofrecido públicamente para cubrir la vacante dejada por Ter Stegen. En una entrevista reciente con el medio árabe Winwin, el arquero afirmó: “Si el Barcelona me llama, estaré preparado”. Esta declaración ha generado un gran revuelo, considerando el historial del chileno y su cercanía con el club catalán.

Bravo llegó al Barcelona en 2014 junto a Ter Stegen, tras su paso por la Real Sociedad, en una etapa en la que el equipo buscaba reemplazar a Víctor Valdés. Durante sus dos temporadas con el club blaugrana, Bravo compartió los honores de la portería con el portero alemán. Mientras Ter Stegen fue el titular en competiciones europeas y en la Copa del Rey, Bravo fue el guardián indiscutible en La Liga, donde se destacó por su regularidad y seguridad bajo los tres palos. Su capacidad para manejar la presión y su experiencia como capitán de la selección chilena lo convirtieron en una figura clave en los éxitos del Barça en ese período, incluidos los títulos de Liga y la Liga de Campeones.

El pasado verano, Bravo decidió poner fin a su carrera profesional tras cuatro temporadas en el Real Betis, donde también dejó una huella importante. Sin embargo, a pesar de su retiro, el arquero chileno ha dejado claro que no rechazaría una oportunidad de volver a vestir la camiseta del Barça. Su última temporada con el Betis fue menos activa, participando en solo nueve encuentros, de los cuales siete fueron en La Liga y dos en la Europa League. En esos partidos encajó un total de siete goles, manteniendo un nivel de rendimiento aceptable para un portero de su edad.

41-year-old former Barcelona goalkeeper Claudio Bravo, who retired from football last month, has revealed that he’d be willing to return to the club following the injury to Marc-André ter Stegen. Imagine 😮 pic.twitter.com/OcDu6qy7EO — ESPN FC (@ESPNFC) September 23, 2024



Su despedida del fútbol profesional llegó con la selección de Chile durante la Copa América 2024, en la que jugó su último partido frente a Argentina en la fase de grupos. A pesar de la derrota 0-1 ante la albiceleste, Bravo fue escogido como el jugador más valioso (MVP) del encuentro, gracias a su liderazgo y varias intervenciones clave. Este reconocimiento fue un recordatorio de su calidad y experiencia, incluso en el ocaso de su carrera.

El ofrecimiento de Claudio Bravo no es una mera declaración sin fundamento. El chileno cuenta con la experiencia necesaria, conoce la idiosincrasia del Barcelona, y sobre todo, tiene la disposición de asumir un rol que le permita cerrar su carrera en uno de los clubes más grandes del mundo. Para el Barça, fichar a Bravo sería una solución temporal que no solo añadiría seguridad bajo los palos, sino también un liderazgo valioso en el vestuario. Con 41 años, Bravo ya no es el portero veloz de sus mejores días, pero su posicionamiento, su capacidad para anticipar jugadas y su habilidad con los pies podrían ser recursos importantes para el equipo de Hansi Flick, especialmente en una fase de la temporada donde cada partido es crucial.

Además, en términos financieros, Bravo se ajustaría a las exigencias del club. Al no estar sujeto a un contrato con otro equipo, su salario podría ser negociado dentro de los márgenes permitidos por el ‘fair play’ financiero, lo que hace más viable su incorporación en comparación con otras alternativas.