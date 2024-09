Rodri Hernández se pierde el resto de la temporada por una lesión de ligamento cruzado

El mediocampista del Manchester City, Rodri, se enfrenta a una devastadora noticia después de que las pruebas realizadas esta mañana confirmaran que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha. El incidente ocurrió durante el empate 2-2 ante el Arsenal el pasado domingo en el Etihad Stadium, según informó una fuente a ESPN.

Rodri tuvo que ser sustituido en el minuto 21 del encuentro, después de caer al suelo sujetándose la rodilla, en lo que fue su primera aparición como titular en la Premier League esta temporada. El jugador español será sometido a más exámenes médicos en los próximos días, pero todo apunta a que el diagnóstico inicial es preciso. La lesión, grave por naturaleza, podría requerir una cirugía en Barcelona, donde el centrocampista buscará tratamiento especializado.

El impacto de esta lesión es significativo, ya que Rodri es una pieza fundamental en el esquema de Pep Guardiola, siendo el ancla del centro del campo tanto en el Manchester City como en la selección española. La pérdida del jugador no solo supone un duro golpe para el City en su lucha por mantenerse en lo más alto de la Premier League, sino también para la selección de España en los próximos compromisos internacionales.

El partido contra el Arsenal, que terminó con un empate agónico gracias a un gol en el último minuto de John Stones, permitió al Manchester City mantenerse en lo más alto de la tabla con 13 puntos en los primeros cinco encuentros. Sin embargo, la noticia de la lesión de Rodri ha empañado este resultado. Guardiola expresó preocupación en la conferencia de prensa posterior al partido, indicando que el estado del jugador se evaluaría con mayor profundidad al día siguiente.

El mediocampista español ha sido clave para el City desde su llegada en 2019, proporcionando estabilidad en el centro del campo y siendo el motor del equipo en su estilo de posesión y presión alta. A pesar de que el equipo cuenta con un plantel profundo y talentoso, encontrar un sustituto que tenga la misma capacidad para controlar los tiempos del juego y ser una presencia dominante en el mediocampo será un desafío difícil de superar.

Rodrigo Hernández ha sido uno de los más críticos con el exigente calendario de partidos, y hoy es víctima de una lesión que lo tendrá alejado de las canchas por al menos 7/8 meses, de hecho, este mismo fin de semana el portero alemán Marc-André Ter Stegen también sufrió una lesión de gravedad en el juego entre Villarreal vs. Barcelona.

