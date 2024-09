Flick asegura que el Barça tiene que volver a ganarse el respeto de Europa

En la previa del crucial partido ante el Young Boys por la segunda jornada de la Liga de Campeones, el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ofreció una conferencia de prensa llena de declaraciones que reflejan su optimismo y determinación. A pesar de la histórica falta de éxito del equipo en las últimas temporadas de la Champions, Flick se mostró convencido de que el Barcelona tiene lo necesario para recuperar el respeto en Europa.

Flick inició la conferencia abordando la reciente derrota del Barcelona ante el AS Mónaco. “Hemos perdido un partido contra el Mónaco, pero no me interesa lo que pasó antes. Aquí queremos tener éxito en la Champions, y para ello tenemos que ganar ahora los partidos”, declaró. Este enfoque muestra su deseo de dejar atrás el pasado y concentrarse en el presente. El entrenador se mostró optimista sobre el potencial del equipo, afirmando: “El equipo juega bien y puede hacerlo. Y si tenemos que volver a ganarnos el respeto, lo haremos”.

❝Soy positivo en Europa porque el equipo tiene mucha calidad y puede jugar de forma alegre ❞ – 𝐇𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐅𝐥𝐢𝐜𝐤 pic.twitter.com/CYpGP8o4VF — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 30, 2024

Flick quiere cambiarle la cara al Barça

Con una estrategia que resalta la importancia de la victoria inmediata, Flick se comprometió a alinear “al mejor equipo posible” contra el Young Boys, ya que el Barcelona necesita sumar sus primeros puntos en esta competición. Este enfoque estratégico es fundamental, especialmente después de su cambio de once titular en el partido anterior contra Osasuna, donde el equipo sufrió su primera derrota en LaLiga.

Flick no subestimó al Young Boys, a pesar de que muchos lo consideran uno de los equipos menos favorecidos en esta fase de grupos. Reconoció que “han sido campeones en el pasado” y, aunque su inicio de temporada no ha sido el mejor, resaltó que tienen “buenos jugadores” y son “potentes en la contra”. Este tipo de adversarios, que pueden sorprender con su juventud y motivación, son precisamente los que requieren una preparación meticulosa y un enfoque defensivo sólido.

Además, Flick hizo una comparación interesante entre el Young Boys y Osasuna, el equipo que le infligió la derrota al Barcelona recientemente. “Precisamente cuando el otro equipo juega bien a la contra, como Osasuna, hay que reducir los errores. Porque si cometes muchos errores, es más difícil defender”, advirtió.

El entrenador alemán también se enfrentó a la dura realidad de las sanciones en su plantilla. Eric García, un pilar en el centro del campo, no podrá participar debido a una expulsión en el partido anterior. Flick mencionó que no le quedan “muchos jugadores” en esa posición, lo que complica aún más su planificación. Sin embargo, la noticia del regreso de Frenkie de Jong fue recibida con entusiasmo. “Es una gran noticia poder tener a Frenkie en el equipo, ya sean cinco o diez minutos. Es muy importante para nosotros”, comentó Flick, destacando la importancia de la experiencia y liderazgo del centrocampista neerlandés en el campo.

Un tema que Flick evitó abordar directamente fue la llegada del portero polaco Wojciech Szczesny, quien se esperaba que se uniera al equipo. A pesar de que el fichaje será anunciado en las próximas horas, Flick subrayó que “no hablo de jugadores que todavía no están en el equipo”. Esto refleja su enfoque centrado en el rendimiento actual de sus jugadores, enfatizando que nadie tiene la garantía de ser titular. “Los jugadores que están en el Barça no pueden tener la garantía de si van a ser titulares o no”, concluyó.