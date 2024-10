Filtran fotos de Rebel Wilson luciendo su vestido de novia en su boda

Rebel Wilson decidió dar un nuevo paso en su vida y contraer matrimonia con su pareja, Ramona Agruma, en una boda muy íntima en Cerdeña, Italia.

Celebrar su boda en Italia tenía un significado especial, ya que fue el lugar de sus primeras vacaciones como pareja oficial.

Una fuente previamente le dijo a Us Weekly que la boda estaba planeada para ser “pequeña” con “solo familia y amigos cercanos”.

La comediante publicó una foto de ellas tomados de la mano en la ciudad costera de Porto Cervo con la leyenda “Ciao Bellas”.

Entre la lista de invitados incluyó a la madre de Wilson, Sue Bownds, sus hermanas Annachi Wilson y Liberty Wilson, y su hermano Ryan Ryot.

También asistieron el actor Sterling Jones, la presentadora de televisión Marissa Montgomery y su esposo Jesse Brown, y la jugadora de polo Melissa Ganzi y su esposo Marc Ganzi.

Rebel Wilson, who recently wed Ramona Agruma, shared a kiss during their private Italian wedding ceremony. The couple looked joyful in matching wedding dresses, holding hands and gazing into each other's eyes. pic.twitter.com/uC5GbdBm76

— Gossip In 60 Mins (@GossipIn60Mins) September 30, 2024