Jennifer Lopez habla por primera vez de su divorcio con Ben Affleck

Jennifer Lopez rompió el silencio y habló sobre su divorcio con Ben Affleck. La cantante conversó con la comediante Nikki Glaser y detalló lo difícil que ha sido para ella.

A casi dos meses de haber presentado oficialmente la solicitud de divorcio del actor, la famosa actriz y cantante de 55 años compartió cómo ha vivido por uno de los momentos más difíciles de su vida, y cómo este proceso la ha llevado a un nuevo entendimiento sobre el crecimiento personal.

En agosto de este año, tras varios meses de rumores en torno a su matrimonio, Lopez presentó los documentos para su separación legal de Affleck, citando “diferencias irreconciliables”.

Aunque no se refirió a su exesposo por su nombre, la cantante sí abordó el proyecto que creó sobre su relación al iniciar el año.

“Con This Is Me… Now. me sentí como si, ¡wow!, llegué hasta aquí. Estoy bien. Ya hice todo el trabajo y miren dónde estoy… y luego fue como si todo mi maldito mundo explotara”, expresó en la entrevista.

Luego, en otro momento de la conversación, Lopez agradeció la comprensión de sus fanáticos tras la cancelación de su tour.

“Me sentí devastada por decepcionar a la gente, pero necesitaba estar con mis niños y conmigo misma, y realmente excavar en las cosas que estaban pasando en mi vida. Y me alegro de haberlo hecho, porque fue una época muy difícil para mí. Probablemente la más dura, pero también fue bueno porque pude hacer todo ese trabajo en mí misma”, agregó.

Lopez, que ha pasado gran parte de su vida adulta en el ojo público y en relaciones sentimentales que han generado polémica, comentó que su enfoque en el aspecto romántico ha cambiado: “Hay quienes piensan que para estar completos y ser felices necesitamos estar con alguien, pero no es así. Me tomó 30 años darme cuenta”.

“Solía decir que era una persona feliz, pero en el fondo seguía buscando que alguien llenara ese vacío. Ahora me doy cuenta de que no lo necesito. Estoy bien”, añadió.

“Todo lo que he hecho en los últimos 25 o 30 años, en estas situaciones difíciles, me hace pensar: ¿Qué puedo hacer cuando estoy volando sola? ¿Qué pasa si solo soy libre?”, declaró.

“Se siente solitario, desconocido, aterrador. Se siente triste. Te sientes desesperada. Pero cuando te detienes y dices: ‘Estas cosas no me van a matar’, es como darse cuenta de que en realidad soy capaz de encontrar alegría y felicidad por mí misma”, agregó dejando claro que ahora desea estar sola.

Aunque tanto Lopez como Affleck han sido vistos juntos recientemente, compartiendo tiempo, las fuentes cercanas a la pareja aseguran que el proceso de divorcio continúa avanzando.

Por ahora, la cantante está promocionando la película Unstoppable, filme producido por Affleck y Matt Damon, que narra la historia real de Anthony Robles, un joven nacido con una pierna que se convirtió en campeón nacional de lucha libre. Lopez interpreta a la mamá del protagonista. Se espera su estreno en diciembre de este año.

