¡Emotivo! Diego Gómez rompe en llanto en videollamada con su familia

El paraguayo Diego Gómez, centrocampista de Inter Miami, fue elegido como mejor jugador sub-22 de la temporada 2024 de la Major League Soccer (MLS), según anunció este miércoles la liga.

Gómez, de 21 años, disputa su segunda temporada con Inter Miami, en la que ha jugado 18 partidos de liga, de los cuales 15 como titular, ha marcado 3 goles y ha dado 7 asistencias, convirtiéndose en un jugador clave en el esquema de Gerardo ‘Tata’ Martino.

Martino, precisamente, aseguró en un comunicado del club que “Diego tiene aportes para el equipo que son realmente muy importantes”.

“Sobre todo es un jugador de muchísimo despliegue físico, es un futbolista que está vinculado con la ofensiva del equipo, pero yo creo que debe ser el jugador que más pelotas recupera para nosotros”, añadió el técnico argentino.

La MLS anunció su premio a mejor sub-22 faltando una jornada para el final de la fase regular de la liga. En la que el Inter Miami tiene asegurada la primera posición de la Conferencia Este.

El podio de la clasificación de talentos sub-22 de la liga lo completan, por detrás de Gómez, los centrocampistas estadounidenses Diego Luna, del Real Salt Lake, y Jack McGlynn, del Philadelphia Union, en segunda y tercera posición.

Quinto es el argentino de 19 años Federico Redondo, hijo de Fernando Redondo, que también milita en el Inter Miami.

