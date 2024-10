Ganó la Selección, pero deja una mundo de dudas

La Selección de Guatemala visitó esta noche la localidad de Leonora para enfrentarse a su similar de Guyana como parte de la tercera fecha de la Nations League Concacaf 2024-20205. Logró derrotarla 1-3 gracias al doblete de Óscar Santis y un gol de Oscar Castellanos, y toma el liderato de su grupo.

Un triunfo era vital para el conjunto que dirige técnica y tácticamente Luis Fernando Tena, que buscaba el liderato del grupo A de la Liga A, tras el tropiezo de Costa Rica en Surinam, donde igualaron 1-1.

Los primeros 10 minutos fueron complicados para Guatemala porque no se encontró con su mejor versión de su futbol, y le dio libertad a Guyana, que tuvo por medio de Stephen Duke-McKenna al 9 su primer remate directo al arco que pasó cerca del travesaño de Nicholas Hagen.

Sin ser contundente, dominador, ni tener un juego rápido, Guatemala avisó al 12 tras un buen centro de Nathaniel Méndez-Laing desde la izquierda, que lamentablemente no conectó bien Óscar Santis. En dicha jugada salió con un golpe el defensor Colin Nelson.

A los 16, una jugada donde participó Rubio Rubín, Nathaniel Méndez-Laing, y que terminó con una definición de Óscar Santis, le dio a Guatemala la oportunidad de abrir el marcador.

Tras el gol, el partido tomó otro contexto, ya que se pensó que Guatemala llevaría los hilos del duelo, situación que no ocurrió por varios factores.

Guatemala vivió sus peores momentos en los siguientes minutos: Lesión muscular de Alejandro Galindo al 23, pelota al travesaño de los guyaneses al 28 y una atajada salvadora de Nicholas Hagen al filo de la media hora de juego.

Pero al minuto 30, apareció Stephen Duke-McKenna para igualar las acciones 1-1, en un resultado que cayó como balde de agua fría para los dirigidos por Tena.

Cuando se jugaba el 39, Isaiah Jones quedó solo frente a Nicholas Hagen, y el portero nacional evitó el segundo con una extraordinaria tapona. En la continuidad de la jugada, fue José Carlos Pinto quien evitó el gol.

Al 42, Omari Glasgow falló una oportunidad de oro para adelantar a los locales al desaprovechar un remate frente al arco guatemalteco. Segundos después, Nathan Moriah-Welsh remató violento al arco, y Hagen atajó de nuevo para evitar por tercera vez la caída de su portería.

Así se fue el primer tiempo, siendo mejor Guyana que Guatemala, pero con el empate en el marcador. Los locales merecidamente debieron irse al descanso con una ventaja amplia. Guatemala vivía un suplicio en suelo guyanés.

Duke-Makenna curves it in to make it 1-1! 🇬🇾 pic.twitter.com/4syOTQKg6b

— Concacaf Nations League (@CNationsLeague) October 12, 2024