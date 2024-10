VIDEO. Madre e hijo caen en socavón tras el paso de un camión

Una madre y su hijo cayeron en un socavón que se formó inesperadamente en una calle de Bucarest, Rumania, al paso de un camión de basura. El incidente ocurrió el 9 de octubre, cuando la mujer estacionó su vehículo frente a un colegio para dejar a su hijo. Apenas unos segundos después, el pavimento cedió, y el auto se desplomó en la abertura.

En las imágenes captadas, se observa cómo la madre, al ver que el vehículo comienza a hundirse, se aferra al carro e intenta sacar a su hijo, quien quedó atrapado dentro. El personal del colegio y varios padres que presenciaron el accidente se acercaron rápidamente para brindar ayuda.

Pese a la inestabilidad del terreno debido al peso del camión, la madre no dudó en descender al socavón para poner a salvo a su hijo. Según los reportes, ambos salieron ilesos del incidente y no sufrieron heridas.

In Romania, in Bucharest, a video of the street collapse.

A mother took her child to school and during the stop, the ground collapsed and swallowed them and their car.

They were able to rescue them and they are all fine. The cause of the collapse was a heavy garbage truck on… pic.twitter.com/LugTsCiZqX

