Premios Billboard: Danna Paola desafía el protocolo al lucir top quemado y minifalda de piel

Danna Paola se robó muchas miradas con un look en minifalda en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina 2024. El evento se transmite este 20 de octubre por Telemundo.

La cantante y actriz mexicana no solo destacó por su imponente presencia, sino también por su original elección de vestuario, logrando un look sensual y de modernidad.

El outfit de la mexicana consistió en un top “quemado” con forma orgánica en tonos anaranjados y marrones, que se ajustaba de manera asimétrica en la parte superior. Lo combinó con una minifalda de piel negra que le daba un toque atrevido.

El dorado de los tacones complementó los tonos cálidos del top, creando una armonía visual perfecta. En cuanto a su peinado, la cantante optó por llevar el cabello suelto, con ondas naturales. Aunque recibió muchos elogios también las críticas no se dejaron esperar.

“Tantos vestidos hermosos, esto no es elegante”, “Terrible llegar con una ropa así”, “Mala selección Danna para un evento tan importante”, “Al parecer no le importan los latinos con ese look, más respeto”, “A mí me encanta súper original”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

Aunque Danna Paola no está nominada este año, su participación en la alfombra fue uno de los momentos más esperados, reafirmando su posición como una de las figuras más influyentes.

