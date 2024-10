Drake sorprende al incursionar en los corridos tumbados

Drake ha vuelto a captar la atención del mundo musical al adentrarse en el género de los corridos tumbados, un estilo que ha cobrado popularidad en los últimos años.

El famoso ha dado a conocer una colaboración con los artistas Chino Pacas y Fuerza Regida la cual se titual “Modo Capone”.

Este tema forma parte del reciente álbum de Chino Pacas el cual lleva por nombre “Que sigan llegando las pacas”.

El proyecto incluye un total de 13 temas y es una mezcla de ritmos frescos y letras auténticas, características del artista guanajuatense.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristian 💜 (@chinito_pacas)

Reacciones de los fans

Drake ya había colaborando con artistas como Bad Bunny en el exitoso tema “Mía”. Sin embargo, “Modo Capone” marca un hito en su carrera, ya que es su primera incursión directa en el corrido tumbado.

La producción de la canción combina la voz de Drake con los característicos instrumentos del regional mexicano, como el requinto y el tololoche.

Se mencionó que, con esta colaboración, no solo se busca enriquecer el sonido del corrido tumbado, sino también abrir nuevas oportunidades para otros artistas del género.

“Realmente no me gusta que grandes artistas incursionen en ese género”, “No es su estilo, no me gusto el tema”, “Grande Drake me encanta que siempre revoluciona”, “Pues si quieres permanecer en el mercado tienes que ser abierto a los géneros”, fueron algunas reacciones de los fans del famoso.

Mira también: