Confirman “The Office” mexicana con Adal Ramones y genera debate

The Office tendrá una versión mexicana y estará a cargo de Amazon MGM Studios y la productora Máquina Vega, del director Gary Alazraki.

Esta será la segunda adaptación en español de la famosa serie.

La noticia fue compartida por la plataforma de streaming e informaron que el cineasta mexicano es quien se encargará del proyecto, el cual se llamará ‘La Oficina’.

Adal Ramones: Fan favorite to lead the Mexican version of 'The Office' https://t.co/aOGalUztUy pic.twitter.com/4ytQ7oLIIW

— News (@realusa_news) October 25, 2024