Cuatro fallecidos tras choque de Tesla contra barrera de seguridad

Una tragedia tuvo lugar la madrugada del pasado jueves en el centro de Toronto, Canadá, cuando un vehículo Tesla que circulaba a alta velocidad perdió el control, chocó contra una barrera de seguridad y explotó, cobrando la vida de cuatro personas y dejando solo un sobreviviente. El accidente ocurrió en Lake Shore Boulevard East, cerca de Don Roadway.

Los hermanos Ketaba y Nil Gohil, originarios de Gujarat, India, viajaban en el Tesla 2024 junto a Jairaj Singh Sisodia y Digvijay Patel. De acuerdo con las autoridades, el conductor perdió el control del automóvil poco antes de las 12:15 a.m. del jueves, impactando contra la barrera de seguridad, que luego golpeó un pilar de concreto, provocando la explosión del vehículo. Las cuatro personas a bordo fallecieron en el lugar del accidente.

Four #Indians were killed after their #Tesla car crashed into a divider and its battery caught fire in #Toronto, #Canada. The victims were identified as Keta and Nil Gohil, two siblings from Gujarat, Digvijay Patel and Jay Sisodia. pic.twitter.com/ycorshPlem

— AMIT PATEL (@amitansh__19) October 26, 2024