Donald Trump elige a Elise Stefanik como embajadora ante la ONU

El presidente electo de EE. UU, Donald Trump, eligió a la republicana Elise Stefanis, una defensora de la causa israelí, como embajadora ante la ONU, informó The New York Post.

Stefanis, de 40 años y del estado de Nueva York, liderará en el organismo internacional uno de los lemas que han presidido la campaña del republicano: “EE. UU., primero” y los mensajes a favor de Israel, según el diario.

“Es un honor para mí nominar a la presidenta Elise Stefanik para que sirva en mi gabinete como embajadora de EE. UU. ante las Naciones Unidas. Elise es una luchadora increíblemente fuerte, dura e inteligente”, dijo Trump anoche, en una declaración al Post.

Stefanik, número cuatro en la candidatura republicana a la Cámara de Representantes, ha sido una aliada cercana de Trump, incluso formó parte de su equipo de defensa en 2020 durante su primer juicio político.

“Es un verdadero honor para mí haber recibido la nominación del presidente Trump para formar parte de su gabinete como embajadora de EE. UU. ante las Naciones Unidas”, dijo Stefanik en un comunicado en el que confirmaba su aceptación del cargo. “Durante mi conversación con el presidente Trump, le dije lo profundamente honrada que me siento por aceptar su nominación y que espero ganarme el apoyo de mis colegas en el Senado de EE. UU.”.

“La histórica victoria aplastante del presidente Trump ha dado esperanza al pueblo estadounidense y es un recordatorio de que se avecinan días mejores, tanto en el país como en el extranjero”, dijo a The Post. “EE. UU. sigue siendo el faro del mundo, pero esperamos y debemos exigir que nuestros amigos y aliados sean socios fuertes en la paz que buscamos”.

La republicana se definió en unas recientes declaraciones “una de las principales defensoras y socias del presidente Trump en su apoyo histórico a la independencia y la seguridad de Israel”.

En un mensaje publicado este lunes en X, Stefanik dijo que la “Administración Biden-Harris sabe que la Autoridad Palestina sigue con sus políticas de ‘pagar para matar’ y llenando los bolsillos de los terroristas que matan a israelíes”. “Afortunadamente, la iniciativa de la Administración Biden-Harris de recompensar a los terroristas a expensas de nuestro gran aliado Israel está llegando a su fin”, agregó.

The Biden-Harris Administration knows that the Palestinian Authority is continuing their “pay-to-slay” policies and lining the pockets of terrorists who kill Israelis. However, Joe Biden and Kamala Harris are choosing to ignore the law and waiving mandatory terrorism sanctions on…

— Rep. Elise Stefanik (@RepStefanik) November 11, 2024