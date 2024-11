FIFA confirma fecha y detalles del sorteo del Mundial de Clubes 2025

La FIFA anunció oficialmente que el sorteo para la primera edición del renovado Mundial de Clubes, que contará con 32 equipos participantes, se llevará a cabo el jueves 5 de diciembre de 2024 en Miami, Estados Unidos. Este evento, considerado histórico por su expansión a un formato similar al de la Copa Mundial de la FIFA, se celebrará en Estados Unidos entre junio y julio de 2025, con los mejores clubes del mundo compitiendo por el prestigioso título.

El sorteo, programado para las 13:00 horas locales (19:00 CET), será transmitido en directo a través de la plataforma FIFA.com, FIFA+ y otros canales asociados, garantizando que los aficionados de todo el mundo puedan seguirlo en tiempo real. La FIFA aún no ha revelado los detalles del procedimiento del sorteo, los cuales se espera que se anuncien en las próximas semanas para que los equipos, aficionados y expertos puedan conocer el proceso exacto que determinará los enfrentamientos.

ℹ️ The #FIFACWC draw will take place on Thursday 5 December 2024!

