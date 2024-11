FOTOS. Aparece pez que presagia el “fin del mundo” en la costa de California

Un pez remo, conocido por su rara aparición antes de desastres naturales, fue encontrado por segunda vez en menos de tres meses en la costa de California, en Estados Unidos. El avistamiento ocurrió el 19 de noviembre en Grandview Beach, Encinitas, y fue confirmado por el Instituto de Oceanografía Scripps de la Universidad de California en San Diego. El animal acuático medía aproximadamente 10 pies de largo y será analizado en un laboratorio.

Este hallazgo ha causado revuelo en redes sociales, donde se ha reavivado la creencia popular de que los peces remo presagian catástrofes como terremotos o tsunamis. En 2011, por ejemplo, varios ejemplares fueron encontrados en Japón justo antes del terremoto y tsunami que devastó la región. Sin embargo, los expertos señalan que no existe evidencia científica que respalde estas suposiciones.

Look what decided to make another appearance! 🌊 Last week, another #oarfish washed up on Grandview Beach in Encinitas and was spotted by Scripps Oceanography PhD candidate Alison Laferriere. This cool creature measures roughly 9 to 10 feet long. pic.twitter.com/gJjc9BBLwc

— Scripps Institution of Oceanography (@Scripps_Ocean) November 13, 2024