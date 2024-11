Ceferin, presidente de UEFA, vuelve a pronunciarse contra la Superliga

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha vuelto a levantar la voz contra la Superliga, un proyecto que ha generado una de las mayores polémicas en la historia reciente del fútbol europeo. Durante su intervención en un consejo de ministros de Deporte de los países de la Unión Europea (UE), Ceferin pidió apoyo para preservar el modelo “inclusivo, redistributivo y democrático” que define al fútbol europeo, al tiempo que criticó duramente las iniciativas que calificó de “egoístas” y “separatistas”. Estas, según él, no solo amenazan con fracturar la estructura actual del deporte, sino también con erosionar los valores fundamentales de solidaridad y equidad.

En su discurso, Ceferin no ocultó su preocupación por la inseguridad legal que ha generado el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de diciembre de 2023, que consideró que las normas de la FIFA y la UEFA sobre autorizaciones previas a competiciones como la Superliga violaban el Derecho de la Unión. Aunque evitó entrar en detalles específicos sobre la sentencia, utilizó el contexto para subrayar la importancia de una legislación que ampare el modelo actual y evite que intereses privados lo desmantelen. “La pirámide debe mantenerse unida”, enfatizó el dirigente.

European 🇪🇺 Ministers of Sports meeting with @UEFA President Čeferin to discus the European Sport Model in football and its benefits. It’s in public interest to protect the unified model and prevent fragmentation. Important to keep balance between national teams and club football pic.twitter.com/EYMLPBbuku

— Marten Kokk (@martenkokk) November 26, 2024