Destrozan a Raúl Araiza por felicitar a Erik Rubín tras la muerte de su madre

El pasado 25 de noviembre, Erik Rubín dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram la noticia de la muerte de su mamá Myra Milaszenko.

“No me pararé a lado de tus cenizas a llorar. No estás ahí, no duermes. Eres un millar de vientos que soplan y sostienen las alas de los pájaros”, señaló el cantante a través de un poema.